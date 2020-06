Chèque consommation de 300€: mode d’emploi

A quoi va ressembler ce chèque Corona ?

Nous le recevrons "sous une forme plus ou moins semblable à un chèque repas. Donc soit matériellement ou virtuellement", donc sous forme papier ou d’une carte électronique, explique David Clarinval, ministre du budget, au micro de Mathieu Col et Thomas Decupere.

Qui y aura droit ?

Nous ne le recevrons pas tous, puisque la décision reviendra aux employeurs. "On ne va pas l’imposer, mais on sent déjà que beaucoup d’employeurs sont prêts à le faire, d’autant plus que c’est défiscalisé. Et donc il n’y a pas d’impôt, pas de cotisation sur ce chèque", se réjouit le ministre.

Où dépenser cet argent ?

Il a été créé pour soutenir les secteurs qui ont le plus souffert de la crise. Il sera donc à dépenser dans l’horeca, la culture, le sport ou les loisirs. "Vous pourrez l’utiliser pour acheter un livre, aller à Walibi, aller manger un bout au restaurant, ou acheter une entrée dans une salle de théâtre", détaille encore David Clarinval.

Pas de risque de dépenser cet argent sur un site de commerce en ligne : il servira à l’économie locale.