Chez Ikea, même opération que chez Proximus: des embauches après les suppressions d'emplois

Une centaine de nouveaux postes vont être créés chez Ikea. La direction belge l'a annoncé hier lors d'un conseil d'entreprise. Ces nouveaux emplois verront le jour dans le cadre de la restructuration qui doit dans le même temps mener à la suppression de 100 à 120 postes au siège et dans les services ressources humaines des magasins. La direction doit donner plus de précisions aux travailleurs ce mardi lors d'assemblées du personnel.

Ikea avait annoncé une restructuration en novembre. Le groupe suédois prévoyait la suppression de 7.500 emplois à travers le monde sur un total d'environ 160.000. A l'avenir, l'entreprise veut davantage investir dans les magasins existants et dans de nouveaux établissements, dans le développement de magasins dans les centre-villes et dans le commerce électronique. En Belgique, 100 à 120 emplois étaient concernés et la phase d'information et de consultation prévue par la loi Renault avait été lancée. À l'époque, les syndicats avaient indiqué ne pas croire que les emplois créés par cette nouvelle stratégie concerneraient la Belgique. Cela sera finalement le cas.