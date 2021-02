Taxes surprises lors de la livraison de votre colis ? Le Brexit a changé la donne

Chaque matin sur les ondes de Bel RTL, Bruno Wattenbergh, expert en économie, évoque différentes thématiques liées à la consommation mais aussi à l'économie. Ce matin, les discussion se sont portées sur le Brexit et l'e-commerce avec quelques mises en garde.

Le Brexit a changé la donne: si j’achète sur un site internet britannique, je peux avoir des mauvaises surprises ?

Bruno Wattenbergh: Oui et c’est ce qui est arrivé à de nombreux Belges qui se sont vus réclamer des taxes surprises lors de la livraison d’objets commandés sur des sites anglais.

Pourquoi ?

Bruno Wattenbergh: Le Royaume-Uni ne faisant plus partie de l’Union européenne, ces achats sont depuis le 1er janvier 2021 considérés comme des importations extracommunautaires, exactement comme des achats dans n’importe quel autre pays du monde qui n’appartient pas à cette Union européenne.

On peut donc supposer que les gens qui commandent ces objets sont au courant ? Pourquoi une telle surprise ?

Bruno Wattenbergh: Parce que de nombreuses entreprises britannique ont développé depuis des années une stratégie de présence sur le continent européen, profitant de leur appartenance à l’Union. C’est un des objectifs du grand marché européen. Le problème c’est que ces entreprises n’ont pas nécessairement mis en garde leurs clients européens du changement de régime. Les Belges comme les autres Européens ont donc continué à acheter sur ces sites et se sont parfois vus réclamer des droit de douane.

Pourquoi certains seulement ?

Bruno Wattenbergh: Parce que jusqu’à 22€, il y a une franchise, une exonération sur les droits d’importation et les taxes, sauf pour les produits contenant de l’alcool, les parfums et eaux de toilette et les produits du tabac. Jusqu’à 45€ si l’envoi n’est pas commercial. Vous devez donc payer la TVA. Et si l’objet dépasse 150€, là, en plus il y a les droits d’importation. Et même parfois des frais de formalités douanières réclamés par la poste ou les sociétés de livraison. Et mon facteur me racontait hier que beaucoup de gens sont surpris car ils doivent payer immédiatement. Mais aussi que parfois les frais dépassent la valeur du colis.

Que nous conseillez-vous ?

Bruno Wattenbergh: Toujours vérifier le pays d’origine. Normalement, avec ce qu’on appelle le géoblocage. Si un site britannique a une version européenne, vous devriez être bloqué, voire empêché d’acheter sur son site anglais.

Si j’achète quelque chose sur un site internet britannique, bénéficierai-je encore de la même protection européenne en tant que consommateur de l’UE ?

Bruno Wattenbergh: Si vous achetez à un vendeur britannique qui s’adresse aux consommateurs belges oui … Vous bénéficierez du délai de rétractation et de la garantie légale de 2 ans. Si vous achetez à un vendeur britannique qui ne dirige pas spécifiquement ses activités vers l’UE, analysez les conditions contractuelles pour vérifier quelle législation s’applique, la législation européenne des droits des consommateurs ou la législation britannique.