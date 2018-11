Clients ING facturés alors qu'ils ont un compte "gratuit": Test-Achats encourage carrément de… changer de banque!

Alors qu'ING décide de faire payer les détenteurs d'un compte "Lion" lors de chaque retrait effectué à un distributeur concurrent, l'association de protection des consommateurs Test Achats conseille aux clients qui veulent un compte gratuit de changer de produit. Test-Achats rappelle que seules trois banques proposent à l'heure actuelle des comptes réellement gratuits: "Keytrade KeyPack, DB E-Account et Argenta Girorekening", cite le porte-parole Jean-Philippe Ducart.

La banque ING a décidé que les titulaires du compte à vue gratuit ING Lion Account devront payer, à partir de 2019, 0,5 euro s'ils retirent de l'argent dans un distributeur autre que ceux du réseau ING ou s'ils font un retrait dans la zone euro, deux opérations qui étaient jusque-là gratuites. Une décision qui avait d'ailleurs ulcéré Etienne, un client nous ayant avertis via notre bouton orange Alertez-nous (lisez l'article complet en cliquant ici).



"Un conseil: quittez ce produit!", dit Test-Achats

De son côté, l'association de défense des consommateurs Test Achats a réagi et n'y va pas de main morte. "La tarification des retraits effectués hors réseau ING fait sortir cette formule (et par la même occasion la banque ING) des comptes à vue les plus intéressants que l’on trouve sur le comparateur de Test Achats. Un conseil pratique : mieux vaut quitter ce produit", écrit l'association, dans un communiqué.





Test-Achats dénonce les "frais cachés"

"Test Achats a toujours dénoncé les "frais cachés" que les banques pratiquent dans leurs tarifs. Les retraits payants en font partie. Cette tarification rampante crée un fait accompli pour les nombreux consommateurs concernés. C’est inacceptable", poursuit l'association.





Trois banques proposeraient des comptes "véritablement gratuits"

Par ailleurs, l'association de défense des consommateurs constate que "le nombre de comptes vraiment gratuits diminue". "Outre quelques comptes internet et quelques offres de niche, on en dénombre trois essentiellement: Keytrade KeyPack, DB E-Account et Argenta Girorekening, comprenant en outre une carte de crédit", poursuit l'organisation qui rappelle mettre gratuitement à disposition un comparateur de comptes à vue. Test-achats exige aussi que toutes les banques proposent dans leur gamme de formules au moins un compte gratuit.