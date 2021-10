À combien revient le rechargement d'une voiture électrique chez soi ?

Il faut d’abord savoir si vous allez charger sur des bornes de recharge publiques ou privées.

Il y a approximativement 8.500 bornes publiques en Belgique, il n’y en aurait que 250 en Wallonie et quelques centaines également à Bruxelles. Il y a donc bien meilleure couverture en Flandre. Quant au prix, il est tout sauf transparent et varie selon les fournisseurs.

À domicile, le prix du rechargement revient environ à environ 0,19 € par kWh.

À l'extérieur, sur une borne dite "lente", le prix tourne autour de 0,35€. Il monte à plus de 0,65 € pour les charges à 50 kW et même 0,90 € sur des bornes de ultra rapides de 150 kW à 350 kW.

L'électricité revient nettement moins cher que l'essence ou le diesel. Pour des véhicules comparables et pour 25.00 0km par an, on arrive aux tarifs mensuels suivants : 85 € pour la recharge de la voiture électrique, 216 € pour la voiture à essence et 131 € pour le véhicule diesel. Ce tarif de charge peut toutefois doubler si vous utilisez un chargeur public rapide. La recharge à la maison est donc beaucoup moins chère, surtout si vous avez des panneaux solaires et/ou un compteur bi-horaires.

Que coûte l'installation d'une borne privée chez soi ?

Si vous voulez recharger chez vous, il est préférable d'installer une borne (oubliez si vous avez un appartement) car le chargement via une simple prise classique 220 V prend beaucoup de temps. Une borne coûte entre 800 et 2.000€. Mais parfois elle est offerte avec la voiture électrique ou par l’employeur pour une voiture de société.



A côté des bornes publiques ou privées, l'idéal reste de charger chez l’employeur.

Que faire si ma voiture tombe à court d'électricité sur la route ?

Et bien un patrouilleur d'une société d'assistance par exemple peut venir faire une charge rapide dans votre véhicule et vous pourrez reprendre la route mais juste pour aller dans une borne de recharge publique. Comptez une minute de temps de chargement pour parcourir un kilomètre.

Conseil pour le rechargement sur une borne publique

Si vous devez charger sur une borne publique, vous devez idéalement avoir au moins deux cartes car ils existe plusieurs réseaux et il vaut mieux avoir la carte du réseau, sinon vous payerez des frais de roaming, comme pour un opérateur téléphonique étranger. Si vous n'avez pas de carte, pour l’instant le seul moyen est d’utiliser l’application mentionnée par la borne en introduisant un numéro de carte de crédit pour valider le paiement et la charge. Mais le paiement par carte bancaire aux bornes est en discussion au niveau politique pour l’imposer aux opérateurs.