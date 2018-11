Comeos constate une baisse structurelle du commerce

(Belga) En juillet dernier, le chiffre d'affaires réel du commerce de détail était plus bas que celui de 2008, selon des chiffres compilés par la fédération du commerce Comeos et publiés par Le Soir samedi.

Les marges nettes ont été divisées par près de deux entre 2008 (3,02 %) et 2016 (1,26 %) et la situation s'aggrave avec une évolution des prix en magasins (+1,67 % en septembre) toujours en dessous de l'inflation (+2,34 %). C'est le secteur de la mode qui souffre le plus de ce que Comeos qualifie de "décrochage du commerce belge" . Une chute " catastrophique" de 12 % entre 2014 et 2018 s'expliquerait par la pression de l'e-commerce opéré depuis l'étranger et par une tendance déflationniste des prix. L'alimentaire est en difficulté aussi (-3,3 % de perte de volume en 5 ans) parce que, dit Comeos, les consommateurs achètent moins dans les magasins pour réduire leur gaspillage alimentaire, mais aussi pour aller faire leurs courses de l'autre côté de la frontière, en voiture ou par internet. Puis, ils recourent davantage à la restauration qui, elle, a le sourire (+22 % en 5 ans). "En 2014, nous avions réalisé des projections pour 2018 avec le scénario le plus pessimiste. Les résultats que nous constatons aujourd'hui sont hélas encore pires que prévu. Tant et si bien que nous ne parlons plus de baisse conjoncturelle mais de diminution structurelle" commente Dominique Michel, le patron de Comeos. La fédération du commerce plaide pour davantage de souplesse dans l'organisation du travail. (Belga)