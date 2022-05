Comment augmenter le pouvoir d’achat des Belges? Voici les 13 propositions du PS

Le PS a présenté lundi 13 propositions qui visent à soutenir le pouvoir d'achat des citoyens, en particulier la classe moyenne, et qui s'adressent essentiellement au gouvernement fédéral. A l'heure où ce thème est prégnant dans le discours politique, les socialistes francophones estiment qu'il faut passer à l'acte.



Plusieurs des mesures mises en avant concernent l'énergie, dont les prix ont flambé. Le gouvernement a déjà pris une série de mesures pour protéger les plus faibles mais une partie de la population n'en bénéficie pas. "Le cœur du problème, ce sont ceux qui ne sont ni riches, ni pauvres, juste en dessous ou au-dessus du salaire médian", a expliqué le président, Paul Magnette, au cours d'une conférence de presse aux côtés du vice-Premier ministre Pierre-Yves Dermagne.

Le PS propose une diminution de la fiscalité sur les bas et moyens salaires, la création d'un tarif moyen pour la facture d'énergie de la classe moyenne, une pérennisation de la baisse de la TVA à 6% sur l'énergie, une augmentation du remboursement des frais de déplacement professionnels, etc. Le gain pour un travailleur au salaire moyen tournerait autour des 300 euros nets (par mois). Le coût pour les finances publiques s'élèverait à environ 6,5 milliards d'euros que le PS propose de financer par une meilleure contribution des revenus du capital et taxation des surprofits des entreprises énergétiques.

Deux échéances se profilent pour discuter de ces mesures. La remise du rapport des experts mandatés par le gouvernement pour étudier le pouvoir d'achat d'ici la fin du mois et les discussions du budget 2023 des mois de septembre-octobre. Le président du PS s'est défendu de vouloir réécrire l'accord de gouvernement. Mais la situation a changé depuis lors, a-t-il fait remarquer. "En tant que premier parti de cette coalition, nous devons faire des propositions. J'espère que les autres feront de même. J'en entends certains qui n'ont que la classe moyenne aux lèvres, je leur dis: c'est le moment".