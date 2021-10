Comment expliquer les pénuries dans l'électroménager?

Les pénurie semblent globales: voiture, bois, smartphones et notamment dans l’électroménager à présent.

Depuis le mois d’avril de cette année certains fabricants d’électroménager, comme Whirlpool par exemple, avaient tiré la sonnette d’alarme. Ils manquaient de composants électroniques et principalement de puces pour assembler leurs appareils. Des frigos notamment et surtout les appareils de haut de gamme les plus innovants par nature fort gourmands en électronique.

Des puces électroniques que l’on trouve presque partout. Ces composants électroniques sont le 4ème produit le plus échangé au monde. Et une pénurie en amont de la chaine de production signifie en aval de nombreux produits qui n’arrivent plus sur le marché.

On a également parlé d’une pénurie potentielle de jouets car les jouets électroniques sont de plus en plus nombreux. Donc, il y a des risques de manquer de certains jouets en décembre pour Noël. Même si certains distributeurs ont expliqué que ceux d’entre eux qui avaient fait leur commandes à temps seraient bien livrés.

Pourquoi toutes ces pénuries ? Une simple raison de déséquilibre entre l’offre et la demande. Le COVID et ses confinements ont brutalement mis à l’arrêt de nombreuses chaines de production, de l’extraction à la livraison. Les entreprises, face à l’incertitude économique ont vidé leurs stocks et ont évité de les reconstituer trop vite. Et puis brutalement, la demande des ménages et des entreprises se rétablit. Et cette demande est forte parce qu’il y a un phénomène de rattrapage, de compensation. Dans un tel contexte, il est impossible de suivre l’intensité de la demande, ce qui crée d’abord des pénuries et ensuite des augmentations de prix des matières premières et composants.

Quelles sont les principales conséquences de cette pénurie pour le consommateur ?

Elles sont nombreuses. D’abord, il y a une pénurie de certains produits. Mais aussi de pièces détachées. Il y a donc des consommateurs dont le lave-vaisselle tombe en panne et pour qui il n’y a pas de solution, ni par la fourniture de la pièce défaillante, ni par l’achat d’un nouveau lave-vaisselle.

Ensuite, dans certains cas, les augmentations de prix de composants rares vont se répercuter sur les clients. Ce qui est aussi détestable.

Jusqu’à quand ces pénuries peuvent-elles durer ? On estime qu’au 2ème trimestre de l’année prochaine, voire à la fin du premier, il va y avoir une double mouvement qui va contribuer à faire disparaître ces pénuries. D’abord, la croissance, et donc la demande va se tasser. Et ensuite, les chaines de valeurs vont retrouver leur rythme pré-covid et les goulots d’étranglement dans la logistique vont se résorber.