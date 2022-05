Comment gérer ses factures d'énergie en cas de difficulté? Voici quelques conseils

Dans sa chronique au sujet de l'économie et de la consommation, Bruno Wattenbergh nous parle de paiements. Il explique comment gérer correctement ses factures, et plus spécifiquement ses factures d’énergie.

Après avoir parlé de comment gérer au mieux ses factures en souffrance et de date de prescription pour les factures, nous parlons aujourd’hui de paiement, et plus spécifiquement de comment gérer correctement ses factures d’énergie. Un sujet important puisque l’on parle de plus d’un million de dossiers de report de paiement ou de plans d’étalement de ce type de factures. Quelles solutions existent lorsque l’on est en difficulté de paiement pour sa facture d'énergie ?

D’abord, les règles de base. Ne pas faire l’autruche, des solutions existent ! Faire face, prendre son courage à deux mains, faire ses comptes, planifier sa trésorerie sur les 6 prochains mois en essayant de n’oublier aucune dépense… Ensuite, payer une partie de la facture et se demander combien on pourrait proposer par mois dans un plan d’étalement de ses factures. Sur la base de la partie payée et du solde, écrire au fournisseur d’énergie pour expliquer la situation et proposer un étalement de la facture. Et il y a réellement une marge de négociation.

Et si je rencontre des difficultés à honorer ce plan d’apurement de ma dette ?

Cela vaut la peine de vérifier si vous pouvez avoir accès au tarif social.

Quelles sont les conditions pour en bénéficier ?

Être allocataire au CPAS ou au SPF Sécurité sociale personnes handicapées ou allocations régionales d'aide aux personnes âgées, avoir un enfant handicapé ou être titulaire d’un logement social.

Si je ne suis rien de cela, est-ce que les pouvoirs publics peuvent néanmoins m’aider à assumer mes factures d’énergie qui explosent ?

Oui. Les CPAS peuvent octroyer une aide matérielle aux ménages qui éprouvent des difficultés de paiement via le Fonds gaz-électricité. Il suffit d’en faire la demande. Après une enquête sociale, donc préparez bien tous vos documents, factures et budgets, le CPAS peut vous aider de plusieurs manières. Participer à un plan d’apurement, contribuer à financer des appareils de chauffage et/ou de l’électro moins gourmand, et même faire de petits travaux d’isolation.

Enfin, les Flamands disent "meten is weten", comprenez "mesurer, c’est savoir"… Vous pouvez donc aussi demander l’installation de ce que l’on appelle un "compteur à budget". Celui-ci fonctionne par prépaiement avec une carte électronique rechargeable. Plus de mauvaise surprise avec de grosses notes à la clé puisque vous pouvez surveiller vos dépenses d’énergie et savoir le solde disponible sur cette fameuse carte.

Est-ce que mon fournisseur d’énergie peut me couper mes compteurs brutalement en cas de retard ?

Non et heureusement. Les législateurs régionaux ont prévu toute une série d’étapes avant la coupure d’énergie. C’est pour eux un vrai parcours du combattant. En gros, les étapes sont : lettre de rappel, mise en demeure, plan de paiement, installation d’un compteur à budget, juge de paix, résolution du contrat et enfin et seulement, coupure des énergies.