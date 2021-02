Comment se porte l’épargne des Belges? Voici les chiffres

La Banque nationale publie ses chiffres sur l'état de santé de l'économie belge. Ces données permettent de constater que l'épargne des Belges a encore augmenté. Les Belges ont déposé 23 milliards d'euros supplémentaires sur leurs comptes en 2020.

Pour 2020, la Belgique s'en sort mieux que ses voisins. La production de richesse du pays n'a baissé que de 6%. "Si on regarde la récession chez nous (-6%), c'est quand même mieux que la moyenne européenne. On est à -7 % au niveau européen. Et c'est certainement mieux si on se compare à la France, à l'Italie ou à l'Espagne. On fait un peu moins bien que l'Allemagne", précise Pierre Wunsch, gouverneur de la Banque nationale de Belgique. L'économie belge a montré une certaine résilience durant cette crise, dit-il. "On l'a vu au troisième trimestre quand la reprise a été très vigoureuse et le fait qu'on n'ait pas trop souffert du deuxième lockdown, sauf pour les secteurs pour lesquels les mesures sont prolongées".

Cependant, il est impossible de dire quand la croissance économique sera de retour.