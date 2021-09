Comprenez vos objets connectés sinon vous prenez des risques liés à votre sécurité...

Vos objets connectés vous facilitent la vie, mais une étude de Test-Achat révèle qu'ils comportent des risques liées à leur manque de sécurité.

Les objets connectés ont envahi nos vies et nos maisons?

Pour vous donner une idée, Proximus, il y a tout juste un an, avait vendu plus de 2 millions de cartes SIM pour ces objets connectés. Ces objets connectés ont pour objectif de piloter vos appareils électriques, de gérer l’énergie de la maison, d’en permettre l’accès via des serrures électroniques connectées ou de piloter votre alarme. A la limite, rien d’extraordinaire, cela s’appelle la domotique et cela existe depuis une dizaine d’années. Ce qui est plus récent, c’est l’envol des appareils qui vont utiliser votre wifi pour vous faciliter la vie. Borne connectée, frigo, télévision bien sûr, baffles, aspirateur, etc. Et bien sûr votre montre connectée.

Mais Test-Achat vient de tirer la sonnette d’alarme sur leur sécurité … ou plutôt sur leur manque de sécurité?

En fait, ce n’est pas la première fois que Test-Achat attire l’attention des consommateurs sur les risques liés à ces objets. Le premier risque est lié à l’installation et aux mises à jour de ces objets. La plupart des consommateurs ne maitrisent pas la technologie. Et dès lors, ils les installent mal, ne changent pas les mots de passe, ne font pas les mises à jour. Ce qui permet facilement à un tiers de prendre le contrôle de ces objets et donc aussi d’une partie de la maison. Un risque facilement gérable pour le consommateur en se faisant un peu mieux conseiller.

Le second risque expliqué par Test-Achat, c’est la collecte de données. Ces objets transfèrent des quantités gigantesques de données sur eux-mêmes et sur leur environnement. La plupart d’entre elles visent à assurer le bon fonctionnement de l’objet connecté. Les autres, et c’est plus gênant concernent la maison ou vous-même. Et ces données ne sont pas sécurisées et transitent par des serveurs un peu partout dans le monde. Dont la Chine qui n’est pas réputée pour sa protection des données personnelles. Une réglementation européenne devrait corriger ces pratiques dans les 2 prochaines années.

Est-ce qu’un tiers, comme ma compagnie d’assurance par exemple, pourrait accéder et tirer parti de ses données, par exemple en cas de conflit ou pour fixer une prime?

Non, une loi toute récente à établi une restriction de traitement des données à caractère personnel concernant le mode de vie ou la santé issues des objets connectés lorsque l’on est dans le domaine de l’assurance maladie et de l’assurance individuelle sur la vie.

Mais est-ce que mon assureur-vie par exemple peut m’obliger à porter un bracelet connecté pour que je puisse souscrire mon assurance ?

Cette loi l’interdit également. Et pas question non plus de pratiquer des tarifs différenciés entre ceux qui acceptent de porter un tel objet et ceux qui refusent.