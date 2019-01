Construire ou rénover coûtera plus cher cette année: les prix des matériaux de construction ont quasiment tous augmenté

Construire ou rénover une maison coûtera plus cher cette année: entre 8 et 15% de plus. En cause, la hausse de prix des matériaux de construction. Les prix du béton, de l'asphalte, du sable et du ciment ont beaucoup augmenté.

Confronté à une augmentation importante des isolants depuis déjà deux ans, Philippe Noël, gérant d’une société de construction, s’attend à voir flamber le prix d’autres matériaux, ce qui pèse sur le budget des chantiers. "Nous avons constaté également que le coût de la main d’œuvre et le coût des matériaux commençait à être identique pour la réalisation d’un immeuble complet. Nous suivons ça de près, et nous espérons que tout ceci va se stabiliser, parce que la construction a un coût", réagit-il.





Des hausses de prix plus importantes que d'habitude pour tous les matériaux

Les fournisseurs annoncent des hausses de prix plus importantes que d’habitude, pour quasiment tous les matériaux. De 8 à 15% pour le béton, l’asphalte ou la peinture. "Il y a les matériaux qui augmentent comme chaque année, donc on parle des panneaux de façade. Ce sont des augmentations entre 2 et 5%, qui sont liées aux frais de transports et aux frais énergétiques. Après, on a d’autres matériaux, dans notre branche à nous qui augmentent beaucoup plus, c’est tout ce qui est bitumineux", détaille Bart Vereycken, responsable "façades" chez un fournisseur de matériaux.





Revoir son projet immobilier

Cette hausse de prix force certains clients à revoir leur projet immobilier. "Ils sont obligés de faire des choix, au niveau des finitions, mais aussi et surtout au niveau de la taille de la maison, puisque plus la maison est grande, plus elle est chère", explique Pierre Cardinal, directeur financier d’une entreprise de construction clé sur porte.





15.600€ de + pour une habitation moyenne

Selon les prévisions de la fédération flamande du bâtiment, les prix dans la construction pourraient augmenter de 4,54% cette année, soit un supplément de 15.600€ pour une habitation moyenne.