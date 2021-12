Coronavirus: 3% des travailleurs ont reçu une prime corona

Depuis le 1er août, les entreprises qui ont obtenu de bons résultats financiers pendant la crise sanitaire peuvent octroyer à leurs travailleurs et travailleuses une prime corona jusqu'à 500 euros. Jusqu'à présent, environ 3% des travailleurs l'ont perçue, selon le spécialiste RH Acerta mardi. Elle peut être octroyée jusqu'au 31 décembre.



Selon les données d'Acerta, environ une entreprise sur 28 l'a accordée à ses collaborateurs. La mesure est plus utilisée en Flandre (4,2% des employeurs), qu'en Wallonie (2%) et à Bruxelles (1,7%).

Acerta affirme que les conventions collectives de travail conclues dans plusieurs secteurs le mois dernier ont boosté la prime car mi-octobre, seulement 0,64% des travailleurs l'avaient reçue.