Nouvelle aide wallonne pour les entreprises et indépendants: voici les secteurs concernés et les montants prévus

Suite à une proposition du ministre wallon de l'Economie, le gouvernement de Wallonie "a décidé d’accorder une intervention directe dans la perte de revenus pour les entreprises qui subissent toujours pleinement l’impact des mesures sanitaires". L'information a été transmise ce jeudi vers 14h30 aux rédaction par communiqué par la porte-parole du ministre Willy Borsus. Le montant mobilisé est de 53 millions d'euros, d'après le cabinet.

"Le Gouvernement a décidé un nouveau mécanisme de soutien qui tient compte à la fois du chiffre d’affaires des entreprises/indépendants mais également de leur taille en termes d’effectifs (nombre d’équivalents temps plein)", précise le communiqué.

Voici les secteurs concernés:

49310 Transports urbains et suburbains de voyageurs

49390 Autres transports terrestres de voyageurs

56210 Services des traiteurs

56302 Discothèques, dancings et similaires

59140 Projection de films cinématographiques

74109 Conception de stands d’exposition

74201 Activités photographiques

74209 Autres activités photographiques

77293 Location et location-bail de vaisselle, couverts, verrerie, articles pour la cuisine, appareils électriques et électroménagers

77294 Location et location-bail de textiles, d'habillement, de bijoux et de chaussures

77296 Location et location-bail de fleurs et de plantes

77392 Location et location-bail de tentes

79 Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes

82300 Organisation de salons professionnels et de congrès

90 Activités créatives, artistiques et de spectacle

93211 Activités foraines

Qu'est-ce qui est prévu concrètement?

D'après le communiqué du cabinet wallon de l'Economie, "indépendants/entreprises qui justifient d’une perte de chiffre d’affaires de minimum 60 % au 3ème trimestre 2020 (par rapport à la même période en 2019) percevront une indemnité à hauteur de 15 % du chiffre d’affaires".

Des plafonds d'intervention maximum sont prévus:

Catégorie 1 : 0 ETP : plafond d’intervention de 3.000 €

Catégorie 2 : 1 à 9 ETP : plafond d’intervention de 6.000 €

Catégorie 3 : de 10 à moins de 50 ETP : plafond d’intervention de 12.000 €

Catégorie 4 : 50 ETP et plus : plafond d’intervention de 24.000 €

Concernant les starters, le cabinet précise qu'un "montant forfaitaire unique de 1.500 € sera accordé aux entreprises et indépendants qui ont été créés entre le 1er avril 2019 et le 12 mars 2020 et dont l’indemnité calculée sur base d’un pourcentage de 15% est moins favorable au dit montant".

La plateforme en ligne https://indemnitecovid.wallonie.be/ sera utilisée.