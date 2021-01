Coronavirus: à combien s'élève la facture des tests PCR pour notre sécurité sociale ?

Selon la page du suivi de Covid-19 en Belgique établie par Sciensano, l'institut de santé publique, un total de 7.657.679 tests avait été enregistré ce mercredi 20 janvier depuis le début de l'épidémie. Ces tests qui utilisent la technique PCR ont un coût entièrement pris en charge par notre sécurité sociale (hormis certains tests qui ne sont pas remboursés comme certains effectués dans le cadre de voyage, etc.). Au printemps derniers, l'INAMI (Institut national d'assurance maladie-invalidité) avait évalué le coût d'un test PCR à 46,81 euros. À la mi-septembre, la facturation des tests s'élevait à 90 millions d'euros. Nous avons demandé à l'INAMI à combien s'élevait la note aujourd'hui. Les chiffres les plus récents concernent la période jusqu'au 31 octobre durant laquelle 2,77 millions de tests ont été effectués. Le montant, "pas encore définitif" précise l'INAMI, monte à presque 130 millions d'euros.

Si on est aujourd'hui à 7,65 millions de tests, cela signifie qu'il y a 5 millions de tests supplémentaires par rapport à la période pour laquelle l'INAMI a été en mesure de nous donner les chiffres. Nous ne connaissons pas la proportion de tests non remboursés par l'INAMI dans ces 5 millions mais elle est probablement très faible. Si on considérait que la quasi totalité est remboursée, on arriverait à plus de 200 millions supplémentaires qui s'ajouterait aux 130 millions.