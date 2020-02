Coronavirus: Brussels Airlines supprime un tiers de ses vols vers le nord de l'Italie

Brussels Airlines va réduire de 30% son offre de vols, pour les deux prochaines semaines (2-14 mars), vers Milan Linate, Milan Malpensa, Rome, Venise et Bologne, annonce vendredi la compagnie aérienne. Brussels Airlines a pris cette décision en raison de "la baisse rapide de la demande pour des voyages en Europe" et principalement vers le nord de l'Italie, touché par de nombreux cas de coronavirus.



Les passagers dont le vol est annulé seront contactés par la compagnie. Ils peuvent choisir de se faire rembourser intégralement s'ils ne souhaitent plus voyager. En plus de l'adaptation de son programme de vols consécutive à la baisse de la demande, Brussels Airlines étudie des mesures économiques, comme le chômage technique temporaire, et a décidé d'étendre son gel des embauches à l'ensemble de la compagnie.