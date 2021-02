Coronavirus - Des étudiants en commerce se mobilisent pour aider des PME en difficulté

Chaque matin sur les ondes de Bel RTL, Bruno Wattenbergh, expert en économie, évoque différentes thématiques liées à la consommation mais aussi à l'économie. Ce vendredi matin, Bruno Wattenbergh voulait nous raconter une belle histoire, une belle initiative pour clôturer la semaine.

Il s'agit d'une belle initiative née de la pandémie actuelle ?

Depuis le premier confinement des dizaines de milliers d’entreprises sont en difficulté financière. On estime aujourd’hui qu’il reste 126.000 entreprises qui sont en situation critique, malgré les aides publiques … sans oublier les indépendants et les professions libérales.

Alors, une entreprise dispose en général d’un comptable, parfois d’un réviseur, de moyens pour chercher à s’en sortir. Mais les petites entreprises locales sont particulièrement démunies, à la fois pour prendre les meilleurs décisions pour leur survie, mais aussi pour se digitaliser lorsqu’elles ne peuvent plus accueillir leurs clients. Et là, il n’y a plus grand monde pour les aider et de toutes façons pas de moyens pour financer cette aide … sauf …

Sauf si des gens compétents et bénévoles pouvaient se mettent à leur disposition gratuitement …

Exactement… et où peut-on les trouver ?

Dans les écoles de commerce ?

Exactement ! face à la déroute économique liée aux confinements, Alexis RAEDEMAECKER et Louis LANGENDRIES ont décidé de lancer COV-HELP un programme d’aide aux petites entreprises locales.

Comment est-ce que cela fonctionne ?

En 6 phases. D’abord les entreprises prennent contact avec COV-HELP et décrivent brièvement leur situation.

Ensuite, l’équipe leur affecte des équipes d’étudiants et de jeunes professionnels qualifiés sur la situation particulière de l’entreprise en difficulté.

Après des analyses préliminaires, les équipes valident ces constats avec les propriétaires et/ou les gestionnaires de l’entreprise.

Et enfin, les étudiants et jeunes professionnels proposent des stratégies et formulent des conseils pour gérer l’entreprise pendant la crise et mettre en place les stratégies de résilience.

Quelles sont les matières de gestion couvertes par COV-Help ?

Le marketing, la stratégie, la communication, la digitalisation, …

Et ça marche ?

Et bien oui. Puisque 22 missions déjà ont été réalisées, une quinzaine sont dans le pipe … avec une moyenne de 2 mois pour chaque mission. Et une présence dans les 3 régions. En tout 65 étudiants et jeunes professionnels se sont ainsi mobilisés pour sauver ces entreprises.

Est-ce qu’il reste de la place pour d’autres entreprises ?

Oui … mais les entreprises en difficulté ne savent pas nécessairement que COV-Help peut les aider, faites donc passer le messages autour de vous. L’équipe de COV-Help cherche aussi et encore des étudiants et des jeunes professionnels bénévoles … et bien sûr du sponsoring pour couvrir ses dépenses de fonctionnement.