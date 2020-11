Coronavirus en Belgique: faut-il maintenir ou repousser les soldes?

La fédération du commerce et des services (Comeos) se réjouit de la réouverture des commerces non-essentiels décidée par le Comité de concertation vendredi. "La jauge fixée à un client par 10 m2 est la plus stricte d'Europe (en France, par exemple, elle est d'un par 8 m2, NDLR) et il sera obligatoire de faire ses achats seul à partir de la réouverture mardi", a souligné Dominique Michel, administrateur délégué de Comeos.

Reste une question: après les fêtes en mode mineur, il y a les soldes en janvier. Faut-il les maintenir ou les repousser, un peu comme ce qui avait été décidé en été? "Les soldes, il faut absolument les garder au moment où elles sont organisées. Pourquoi? Parce que dans les pays voisins, eux n'attendent pas et ne vont pas reporter leurs propres soldes", a répondu l'administrateur délégué de la fédération du commerce et des services. Il a repris l'exemple des soldes du mois de juillet. "Lorsque le gouvernement a décidé de reporter les soldes en Belgique, en France par contre les soldes avaient toujours lieu. Qu'ont fait les Belges? Ils ont acheté massivement en ligne ou en physique à l'étranger, et notamment en France", a expliqué le représentant de la fédération des commerces et services.

