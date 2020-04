Coronavirus en Belgique: vers une diminution de la facture d’eau pour venir en aide aux ménages?

Le coronavirus en Belgique provoque un fort ralentissement dans tout le pays. Avec de nombreuses activités à l’arrêt, l’économie se trouve durement touchée. Une situation non sans conséquence pour le portefeuille des ménages également. Invité de Fabrice Grosfilley à 7h50 sur Bel RTL, le ministre wallon de l’Économie Willy Borsus a évoqué les mesures qui pourraient être mises en place pour relancer l’activité après la crise.

Le confinement et la mise à l'arrêt de la plupart des activités impactent l'économie du pays. Certains ménages se retrouvent également fortement impactés. Le gouvernement wallon se réunit cet après-midi en visioconférence. Parmi les mesures qui seront abordées pour soulager les ménages face à la crise économique entraînée par la crise sanitaire : alléger la facture d’eau. “C’est sur la table, explique Willy Borsus, ministre wallon de l’Économie, ce matin au micro de Fabrice Grosfilley. Le but est d’alléger le quotidien en termes de coûts d’un certain nombre de ménages notamment par l’élargissement du fond social de l’eau. C’est une des mesures discutées aujourd’hui.”

Si le ministre rappelle qu’aujourd’hui, “la priorité est le front de la santé , lutter contre la maladie”, il évoque tout de même les mesures envisageables pour relancer l’économie à l’issue de cette crise. Une task force est déjà dédiée spécifiquement à cette question.

Mesures de relance de l'économie

Cette relance ne se reposera pas uniquement sur le fait d’injecter de l’argent, des mesures pour favoriser l’investissement et soutenir l’activité seront nécessaires annonce le ministre. “Fluidifier la délivrance des permis d’urbanisme”, “traiter de façon favorable et défiscaliser les heures supplémentaires prestées”, “des programmes d’investissement et d’alliance emploi-environnement” sont notamment des pistes mises sur la table comme “mesures importantes de relance de l’économie”.