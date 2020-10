Coronavirus: le gouvernement donne une compensation financière à la SNCB et Infrabel

Le conseil des ministres a décidé d'allouer une allocation forfaitaire exceptionnelle à la SNCB ainsi qu'à Infrabel afin de compenser l'impact négatif de la crise du Covid-19 sur leur situation financière.

La SNCB recevra à ce titre 264 millions d'euros, et Infrabel 46,9 millions d'euros, selon un communiqué du ministre de la Mobilité, Georges Gilkinet (Ecolo). "Il est nécessaire, suite à la pandémie de Covid-19, d'éviter une dégradation de la situation financière de la SNCB et d'Infrabel qui remettrait en cause leur capacité à assumer pleinement leurs missions de service public", selon le ministre. Ces subventions seront payées par l'Etat au plus tard le 31 décembre 2020.

