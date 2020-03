Coronavirus en Belgique: le secteur de la construction souffre, 69% des ouvriers au chômage, risque de problèmes financiers pour les patrons

Le coronavirus en Belgique a fortement ralenti l'activité économique, poussant à la fermeture de nombreuses entreprises incapables d'assurer une distanciation sociale suffisante entre ses travailleurs. C'est notamment le cas dans le secteur de la construction où 70% des sociétés sont actuellement à l'arrêt complet ou en grande partie.

"Le secteur de la construction souffre énormément de la crise du coronavirus. 7 entreprises sur 10 sont fermées complètement ou en grande partie, 69 % des ouvriers sont pour le moment au chômage. Il en va de même pour la situation financière du secteur : 6 entreprises sur 10 se retrouveront face à des problèmes de liquidités si la crise - et les mesures qui l'accompagnent - se poursuit jusque fin avril. La Confédération Construction appelle donc les gouvernements à travailler au redémarrage du secteur, en collaboration avec celui-ci", a déclaré la Confédération Construction dans un communiqué ce vendredi.

- 70 % des entreprises de construction ont dû fermer, complètement ou en grande partie

- 69 % des ouvriers de la construction se trouvent pour le moment au chômage temporaire

- 38 % des entreprises de construction feront face à des problèmes financiers déjà début avril.

- Problèmes de liquidités pour près de 6 entreprises de construction sur 10 (58 %), si elles se poursuivent jusque fin avril.

> CORONAVIRUS BELGIQUE > Vers un prolongement du confinement au-delà du 5 avril, voici les dernières infos

"La Confédération Construction a énormément de respect pour toutes les entreprises de construction qui ont fermé, et celles qui ont continué leurs activités. Pour ces dernières, le plus important est de respecter rigoureusement les différentes mesures sanitaires, comme la distanciation sociale dans les moyens de transport ou sur les chantiers. Il s'agit ici clairement d'une obligation de résultats, qui ne peut être outrepassée", déclare la Confédération. La construction n'est pas un secteur qui peut redémarrer d'un claquement de doigts. Nous aurons besoin de temps pour retrouver notre rythme de croisière. La Confédération Construction demande donc aux responsables politiques de travailler à l'après-coronavirus et ce, en collaboration avec les partenaires sociaux du secteur, a conclu l'organisation.

> CORONAVIRUS SYMPTÔMES: voici les signes qui montrent que vous pourriez avoir le Covid-19