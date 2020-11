Un comité de concertation doit se tenir vendredi. Un assouplissement de certaines mesures pourraient être prises vu la baisse d'intensité de l'épidémie de coronavirus en Belgique. En France, le président Emmanuel Macron a annoncé la réouverture des commerces non essentiels ce samedi. Et les commerces sont restés ouverts aux Pays-Bas et en Allemagne. Faut-il également rouvrir les commerces non essentiels chez nous ? David Clarinval, le ministre des Indépendants et PME a indiqué qu'il le souhaitait. Ce matin, le docteur Yves Van Laethem a également déclaré sur Bel RTL qu'il y était favorable.

Les commerces, représentés par leur Fédération Comeos, ont déclaré qu'il fallait rouvrir, estimant que la Belgique était "désormais une île de magasins fermés" et risquait de devenir "une île de magasins en faillite" si le comité de concertation ne décidait pas de la réouverture des magasins.

"Le président français Emmanuel Macron vient d'annoncer la réouverture de tous les magasins en France. La Grande-Bretagne a annoncé cela plus tôt dans la journée. Avec tous les magasins ouverts aux Pays-Bas, en Allemagne, en France et au Luxembourg, la Belgique est désormais une île de magasins fermés", a déclaré Comeos dans un communiqué publié ce mercredi matin.

Pour Comeos, un grand nombre de Belges ira faire ses courses chez nos voisins si nos magasins restent fermés. "La moitié des Belges vit à moins de 50 kilomètres de la frontière", argumente la fédération des commerces.

"Les chiffres montrent que 1 famille belge sur 3 traverse la frontière pas moins de neuf fois par an pour faire des achats. C'est un milliard d'euros en moins chaque année et ce, sans coronavirus. Si tout reste fermé chez nous, tout le monde ira de l'autre côté de la frontière pour ses achats de Noël. Ce n'est pas une solution d'un point de vue virologique et il est parfaitement possible de faire du shopping en toute sécurité dans notre propre pays et, de cette manière, de donner également un avenir à notre commerce belge", précise Comeos.

