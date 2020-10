Coronavirus en Belgique: les nouvelles restrictions vont-elles achever les petits commerces?

La réponse est oui. Cela va être l’hécatombe dans les prochaines semaines car la relance n’est clairement pas au rendez-vous. Cet été, les Belges ont dépensé 8% de moins en juillet et août par rapport à l'année dernière alors que, ces même Belges augmentaient encore leur consommation sur internet (e-commerce). Pendant le confinement, et c’était plutôt logique, les consommateurs ont effectué 63% de transactions en plus chez des acteurs en ligne comme Amazon, Bol.com et Zalando.

Le commerce de détail espérait que le déconfinement relance les achats physiques, mais les achats en ligne continuent de recueillir la faveur des Belges. Les mesures qui viennent d’être prises vont encore aggraver la situation de ces commerces de détail.

Si la mesure d’une personne par 10 mètre carré ne va pas encourager le fun shopping en couple ou en famille, c’est surtout le télétravail qui va garder les gens chez eux et favoriser encore plus le transfert vers l’e-commerce.

En pratique, on distingue deux types de commerce:

- Le commerce de destination

Celui pour lequel vous acceptiez de faire quelques kilomètres pour trouver ce que vous ne trouviez pas près de chez vous. Celui-là va souffrir énormément du repli vers l’e-commerce.

- Le commerce de localisation

Celui qui vous sert près de chez vous, mais aussi près de votre travail. Avec le télétravail, ce type de commerce va payer le prix fort. Ce sont les snacks et restaurants proches des grands ensembles de bureaux mais aussi les magasins où les navetteurs allaient acheter des biens de consommation durable.

Reste les magasins proches de chez nous. On ne peut que conseiller à la population de penser aux petits magasins proches de chez eux. Alimentaires et non-alimentaires. Ils vont avoir plus que jamais besoin de nous pour tenir la tête hors de l’eau. Allez sur leur site, sur Facebook voir s’ils ont une page, découvrez leur offre, signalez-vous pour qu’ils vous connaissent et puisse échanger avec vous.

Que peut-on conseiller aux magasins de détail ?

Plus que jamais connaître leurs clients et se rapprocher d’eux. Échanger. Partager. Comprendre ce qu’ils recherchent. Envisager de développer du service, d’aller au-delà de la vente de produits. De vendre aussi en ligne. C’est leur seule manière de venir concurrencer les sites d’e-commerce. Mais attention, cela ne s’improvise pas.

Quel serait le risque pour les citoyens en cas d’hécatombe du petit commerce ?

Tout simplement la déstructuration du centre de nos villes historiquement construites autour du commerce. Le risque, c’est des vitrines vides et un effet domino sur les autres commerces. Avec des conséquences sociales, économiques et urbanistiques durables. Il est absolument indispensable que les villes et les communes aident leur petit commerce.