Coronavirus en Belgique: TUI annule tous les séjours jusqu'au 7 juin

TUI Belgium annule tous les séjours de vacances et vols jusqu'au 7 juin au moins, a annoncé lundi le tour-opérateur.



Ces annulations suivent les décisions du Conseil national de sécurité de vendredi. Toutes les vacances TUI sont annulées: les vacances en avion (celles de VIP Selection incluses), les croisières, les vacances en voiture, les citytrips etc. Les vols de TUI fly sont aussi annulés. Les passagers concernés par un séjour annulé recevront un bon à valoir. Ils auront un an pour réserver un nouveau voyage. Après cette période, ils seront remboursés.