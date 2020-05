Coronavirus - La Chine renonce à un objectif de croissance pour 2020

(Belga) La Chine ne fixera pas d'objectif de croissance cette année, a annoncé vendredi son Premier ministre, un bouleversement inédit pour le géant asiatique, toujours fragilisé par la pandémie de coronavirus.

"Notre pays sera confronté à certains facteurs qui sont difficiles à prévoir" en raison de la pandémie de Covid-19 et de la conjoncture mondiale, a indiqué le Premier ministre Li Keqiang dans un discours-fleuve ouvrant la session annuelle du Parlement. La Chine a largement jugulé l'épidémie sur son territoire et les restrictions de déplacement sont progressivement levées. Mais les conséquences du virus sur son économie sont amenées à durer. Le pays va laisser filer son déficit cette année à 3,6% du PIB (contre 2,8% l'an dernier) mettant ainsi un frein à sa politique de désendettement pour soutenir une économie en souffrance. Le déficit du pays augmentera ainsi de 1.000 milliards de yuans (128 milliards d'euros) par rapport à l'an dernier, a précisé M. Li. La Chine n'a plus connu d'excédent budgétaire depuis 2007. Le Premier ministre chinois a également annoncé l'émission d'un emprunt d'Etat pour un montant de 1.000 milliards de yuans. Pékin entend rééquilibrer son économie vers la consommation intérieure, au moment où la pandémie paralyse ses principaux partenaires commerciaux, l'Union européenne et les Etats-Unis, et pénalise les exportations, un secteur clé pour le géant asiatique. En avril, le taux de chômage en Chine, particulièrement surveillé par le pouvoir, s'est établi à 6%, proche du record absolu de 6,2% en février.