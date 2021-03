La Wallonie dégage 1,5 million pour le transport des personnes en difficultés vers les centres de vaccination

Le gouvernement wallon a décidé de dégager plus de 1,5 million d'euros pour aider les communes à assurer le transport des personnes en difficulté vers les centres de vaccination, a-t-il annoncé jeudi.



Sur proposition des ministres Christie Morreale (Santé), Philippe Henry (Mobilité) et Christophe Collignon (Pouvoirs locaux), l'exécutif régional vient ainsi de marquer son accord pour soutenir financièrement les nombreuses initiatives locales qui se sont déployées dans les communes pour faciliter l'accès de ces personnes aux centres de vaccination wallons, "en sus de l'aide déjà apportée par les centrales locales de mobilité".

Concrètement, un budget total de 1,53 millions d'euros vient d'être dégagé et sera très rapidement octroyé aux 253 communes (hors Communauté germanophone). Cette enveloppe comprendra un forfait de base de 1000 euros pour toutes les communes auquel s'ajoutera un complément réparti entre les communes en fonction de la densité de population et du revenu moyen par habitant. Les communes plus étendues, qui nécessitent des déplacements plus longs, ainsi que celles dont l'indice socio-économique est moins élevé bénéficieront donc de davantage de moyens, ont enfin précisé les ministres dans un communiqué.