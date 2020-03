Coronavirus: le gouvernement fédéral promet une dizaine de mesures pour soutenir entreprises et indépendants

Le gouvernement fédéral a promis, jeudi, aux partenaires sociaux réunis au sein du Groupe des Dix de prendre des mesures pour soutenir les entreprises et indépendants face au coronavirus.

Le gouvernement fédéral approuvera vendredi dix mesures en faveur des entreprises et des indépendants dans le contexte de l'épidémie afin de limiter l'impact économique autant que possible, a indiqué la Première ministre Sophie Wilmès à la Chambre et lors d'une réunion avec le Groupe des Dix, organe de concertation entre syndicats et employeurs.

Mesures similaires à de précédentes crises

Il s'agit de mesures similaires à celles qui avaient été prises lors de situations de crise précédentes comme les attaques terroristes de 2016 ou la crise financière. Concrètement, il s'agit par exemple de rendre possible le chômage économique, le report ou l'étalement du paiement de cotisations ou impôts etc.

Selon Pieter Timmermans, administrateur délégué de la FEB, les entreprises demandent aux différents gouvernements une communication et des décisions "sans ambiguïté". Il faut aussi des plans d'urgence "dans le cas où" les secteurs stratégiques seraient impactés.

Les entreprises soutiennent l'appel à prendre "des mesures proportionnelles" contre le virus. "Nous devons rester vigilants et prendre les mesures nécessaires. Céder à la panique n'a aucun sens", a-t-il dit.

Il est estimé que le virus a déjà un impact sur notre économie, entre 0,1 et 0,2 % du produit intérieur brut c'est-à-dire l'ensemble des richesses produites pendant un an en Belgique.