Coronavirus: "Possibilité de reporter le paiement des crédits jusqu’à fin 2020", annonce Febelfin

"Les particuliers et les entreprises qui ont demandé et obtenu un report de paiement pour leur prêt hypothécaire ou professionnel jusqu'au 31 octobre 2020 au plus tard, peuvent bénéficier d’un report supplémentaire jusqu'à la fin de cette année. Il leur suffit pour cela d’encore remplir toutes les conditions au moment où ils demandent une prolongation. Ils doivent ainsi pouvoir démontrer qu’aujourd’hui encore ils souffrent financièrement des conséquences de la crise du coronavirus", nous informe Febelfin.

Près de 10% (9,8) de l'ensemble des crédits aux entreprises ont fait l'objet d'une demande de report de paiement pendant la crise du coronavirus, annonce Febelfin mercredi. Le volume de crédits sous-jacents est de 21,3 milliards d'euros.

Au total, les banques ont accordé 130.000 reports de paiement aux entreprises, plus de 80%

de ceux-ci ayant bénéficié aux indépendants et aux PME, précise la Fédération belge du secteur financier. Le constat général est que l'octroi de crédits aux entreprises reste stable, y compris dans les secteurs qui ont été (plus) gravement touchés par la crise. "Leur part dans le nombre total de nouveaux crédits au cours des derniers mois est demeurée inchangée par rapport à la période d'avant la crise. Il en va de même pour les crédits aux PME. Il n'y a donc pas de resserrement ou de 'tarissement' du crédit bancaire", selon Febelfin. Actuellement, 3,2 % de tous les nouveaux crédits sont couverts par le régime de la garantie d'Etat. Cela correspond à quelque 737 millions d'euros. D'autre part, 78,8 % des nouveaux crédits sont sortis du champ d'application (notamment du fait d'une durée plus longue). Au final, "moins de 4% des demandes de crédit sous garantie ont été refusés par les banques", ponctue la fédération.