Coronavirus: les faillites EXPLOSENT en ce début du mois de juillet

Plus de 2.000 dossiers de faillite ont été introduits sur base volontaire entre le 14 mars et le 30 juin, et ce malgré la mise en place d'un moratoire pour aider les gérants à faire face à la crise sanitaire, ressort-il des chiffres du collège des cours et tribunaux de Belgique rapportés vendredi par La Dernière Heure.



A Bruxelles, 237 demandes de mise en faillite volontaires ont été introduites depuis le début du confinement. Il y en a ainsi eu 87 en juin dernier, contre 57 un an plus tôt. "Sur la seule première semaine de juillet (32), on a recensé presque autant de dossiers introduits que sur l'ensemble du même mois en 2019 (40). Et c'est seulement dans les prochaines semaines qu'on verra le gros des dossiers arriver. On va connaître une explosion du nombre de faillites sans précédent", prédit le président du tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles, Paul Dhaeyer.