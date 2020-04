Coronavirus: les prix de l'électricité au plus bas

La crise du coronavirus pousse les prix de l'électricité à leurs plus bas niveaux, selon des chiffres recueillis par Elia, le gestionnaire du réseau électrique.



Le prix moyen sur le marché à court terme (marché day-ahead dans le jargon) atteignait en avril 15,7 euros/MWh. Il s'agit de chiffres provisoires mais, selon les attentes, ils ne devraient plus augmenter. En comparaison, en avril 2019, le prix moyen était de 37,9 euros/MWh, soit plus que le double. Ces trois derniers mois, les prix ont été au plus bas depuis 10 ans. La raison est simple: la production d'électricité est importante (nucléaire, éolien, solaire) alors que la demande est faible. La crise du coronavirus a notamment forcé beaucoup d'entreprises à fermer leurs portes. Ces prix bas sur le marché à court terme pèsent aussi sur ceux des fournisseurs. Le régulateur fédéral Creg a estimé que les contrats fixes pour l'électricité avaient baissé de 13% en avril par rapport à il y a un an. Le recul est de 18% pour les contrats variables.

