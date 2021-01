Coronavirus: les Belges confinés se sont RUÉS sur les conserves et surgelés en 2020

Epinards, haricots verts ou petits pois… En 2020, jamais le Belge n’a acheté autant de légumes en conserve ou en surgelés. Les ventes de légumes, en conserve et surgelés ont connu un record historique pour atteindre 9 % de croissance en un an malgré la perte liée aux cantines et restaurants. Le confinement a véritablement changé le contenu de nos assiettes. En particulier, lorsque les commerces non-essentiels étaient fermés. Les grands gagnants dans cette histoire : les grandes surfaces qui ont fait des chiffres records : +20% par endroit.

