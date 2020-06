Coronavirus - Pérou: forte hausse des exportations de gingembre, utilisé contre le coronavirus

(Belga) Le Pérou a pratiquement multiplié par trois au premier trimestre ses exportations de gingembre, en raison de son utilisation comme médicament pour les affections respiratoires pendant l'épidémie de coronavirus, a annoncé mercredi le gouvernement.

"Les exportations de gingembre ont augmenté de 137% en avril, soit une hausse cumulée de 168% au cours du premier trimestre", par rapport à l'an dernier, a précisé le ministère péruvien du Commerce. Les ventes les plus importantes ont eu lieu en Espagne (+529%), aux Pays-Bas (+255%) et aux Etats-Unis (+124%). Le gingembre, riche en antioxydants, permet également, selon certains, de "renforcer le système immunitaire", soulignent les autorités péruviennes. Au Pérou, il est traditionnel d'utiliser du gingembre, considéré également comme un anti-inflammatoire, dans des cas de rhume ou de grippe. Le Pérou est le quatrième exportateur mondial de gingembre après la Chine, la Thaïlande et l'Inde. En 2019, il en avait exporté quelque 23.400 tonnes pour une valeur de 41,5 millions de dollars. Le Pérou est aussi le deuxième pays latino-américain le plus touché par l'épidémie de coronavirus en termes de contaminations, après le Brésil. (Belga)