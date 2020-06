Coronavirus - Plainte contre l'armateur et le capitaine du pétrolier en quarantaine à Anvers

(Belga) L'agence des services maritimes et de la Côte a introduit une plainte contre l'armateur et le capitaine du pétrolier Minerva Oceania, placé en quarantaine dans le port d'Anvers après que plusieurs membres de l'équipage ont été testés positifs au nouveau coronavirus, a-t-elle indiqué, confirmant une information du magazine spécialisé Flows. Un lamaneur a également été contaminé car il n'était pas au courant de la situation.

"Ce qui s'est passé soulève de nombreuses questions", souligne An Truyts, de l'agence des services maritimes et de la Côte. "Cette procédure judiciaire doit apporter toute la clarté. On soupçonne des manquements." La déclaration maritime de santé, par exemple, aurait d'abord été vierge, puis des symptômes auraient été déclarés au sein de l'équipage après l'amarrage. Quinze des 26 membres d'équipage ont été testés positifs au Covid-19, dont deux ont été hospitalisés. Le lamaneur contaminé ne présente que de légers symptômes, tout comme son collègue qui est également monté à bord. Tous deux sont confinés chez eux pour deux semaines. D'autres collègues avec qui ils ont été en contact sont aussi contraints de rester à leur domicile par mesure de précaution. Le Minerva Ocenia restera au port d'Anvers au moins jusqu'au 1er juillet. (Belga)