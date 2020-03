Coronavirus: quels secteurs seront les plus impactés par la crise sanitaire en Belgique?

L'expert économique Bruno Wattenbergh était l'invité du RTLInfo 19H. Il a évoqué le risque à terme encouru par les marchés boursiers qui dévissent depuis plusieurs semaines déjà. Le coût de la crise sanitaire en Belgique à cause du coronavirus serait de 1,3% du PIB. Explications. Le chute des bourses est "importante" ce lundi ?

C’est un plutôt plongeon gigantesque et brutal qui s’est passé aujourd’hui. Gigantesque car les chutes oscillent entre 4 et 9% ! Chez nous le BEL20 a perdu plus de 6% ! Brutal, parce qu’il n’y a jamais eu de retournement aussi rapide dans l’histoire du Dow Jones, l’indice boursier américain.

Bref cela a été la panique aujourd’hui et le témoin de cette panique, c’est l’indice VIX, qui mesure la volatilité des marchés. Le VIX est presque aussi haut qu’au cœur de la crise économique et financière de 2009, mais surtout il n’est jamais monté aussi vite.

Le chiffre 1,3 % du PIB nous interpelle. Qu’est-ce que cela représente ? En quoi est-ce gigantesque ?

A la condition que cette crise ne dépasse pas un trimestre, on parle de plus de 6 milliards d’euros, qui ne seront ni dépensés dans les magasins et entreprises belges, ni produits pour l’exportation !

Concrètement, cela représente une augmentation prévisible de faillites, nous allons certainement dépasser allègrement les 10.600 faillites de l’année passée.

Cela représente donc des emplois perdus, à la fois dans les entreprises faillies et dans les entreprises qui vont devoir ralentir et diminuer leurs frais. Mais aussi moins de créations d’emplois.

Et enfin, des pertes de rentrées pour le budget de l’état, qui, en plus va devoir augmenter ses dépenses notamment en matière de santé.

Et quels secteurs sont les plus impactés ?

Aucun secteur n'est épargné, à part bien sûr les groupes biopharmaceutiques développant des traitements, des vaccins ou des outils de diagnostic du coronavirus. Et l’or bien sûr, à son plus haut niveau depuis 7 ans.

Le pétrole, les compagnies aériennes et les banques sont particulièrement malmenées. Les technologiques qui fabriquent ou assemblent des composants chinois également.

APPLE a par exemple vendu moins de 500.000 smartphones en Chine au mois de février, contre 1,27 million sur la même période l'an dernier, selon les chiffres officiels du gouvernement chinois.