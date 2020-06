Coronavirus: Ryanair supprime les frais de changement de vol pour les réservations de juillet et août

Ryanair a annoncé mardi qu'elle supprimait les frais de changement de vol pour les réservations en juillet et en août, afin que les voyageurs puissent réserver leurs vacances d'été "en toute tranquillité en cas de changement de leurs projets de voyage".



Concrètement, la compagnie aérienne à bas prix propose à ses clients l'option suivante: à partir du 10 juin, les voyageurs qui effectuent une réservation pour voyager en juillet et en août pourront déplacer leurs vols sans frais de changement de vol pour voyager jusqu'au 31 décembre 2020. "Ce changement de date de vol ne s'appliquera qu'à la ligne pour laquelle les clients ont déjà effectué une réservation et les voyages devront être effectués avant la fin de l'année 2020", précise Ryanair, qui prévoit d'opérer plus de 1.000 vols quotidiens à partir du 1er juillet.