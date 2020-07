Coronavirus: un mois de plus pour les déclarations d'impôts des sociétés

La date butoir pour rentrer les déclarations d'impôts des sociétés est reportée d'un mois, du 24 septembre au 29 octobre, a annoncé lundi le ministre des Finances Alexander De Croo.



Ce report vaut pour toutes les déclarations ISoc, IPM et INR/soc à introduire via Biztax. Les déclarations menant à un remboursement introduites avant le 1er octobre seront traitées en priorité. C'est lié au mécanisme "carry back", qui permet aux entrepreneurs de déjà imputer le résultat négatif escompté pour l'année de revenus 2020 sur l'impôt dû pour l'année de revenus 2019 (exercice d'imposition 2020), et d'améliorer de la sorte leur état de liquidité.