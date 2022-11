Coût de l'énergie: 4 gestionnaires de réseau wallons veulent augmenter leurs tarifs de 15%

Face à l'augmentation importante de leurs coûts, quatre gestionnaires de réseau (Resa, l'AIEG, l'AIESH et REW) ont demandé à la Commission wallonne pour l'énergie (Cwape) l'autorisation d'augmenter leur tarif d'environ 15% dès janvier 2023, rapporte mercredi Le Soir. Seul Ores conservera ses tarifs.

Les tarifs des gestionnaires de réseau de distribution (GRD) du sud du pays ont été vérifiés et gelés pour cinq ans (de 2019 à 2023) lors de la dernière analyse réalisée par la Cwape. Quatre distributeurs wallons - Resa (gaz et électricité en province de Liège), Réseau d'énergies de Wavre, l'AIEG (électricité dans les communes d'Andenne, Gesves, Ohey, Rumes et Viroinval) et l'AIESH (électricité à Beaumont, Chimay, Couvin, Froidchapelle, Momignies et Sivry-Rance) - viennent cependant d'introduire un dossier auprès du régulateur pour demander une révision (à la hausse) de leur tarif dès janvier 2023. "La méthodologie tarifaire nous autorise à demander une révision du revenu autorisé en cas de circonstances exceptionnelles survenant au cours de la période régulatoire, pour autant qu'elles impactent durablement et significativement notre situation financière et que ces circonstances soient indépendantes de notre volonté", explique le directeur général de Réseau d'énergies de Wavre, Roger le Bussy.

Les gestionnaires de réseau de distribution évoquent notamment l'indexation des salaires, l'augmentation du prix des matériaux et la hausse du coût de l'énergie. Le président de la Cwape, Stéphane Renier, confirme avoir reçu ces quatre demandes. Ses équipes sont en train de les examiner et rendront leur décision d'ici la mi-décembre.