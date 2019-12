Coût des intervenions en milieu hospitalier: "Les chambres à un lit devraient être accessibles à tout le monde"

Les suppléments dans les hôpitaux ont encore augmenté l'année dernière. Ils ont été 4,7% plus chers qu'en 2017 et nous vous en parlions sur notre site aujourd'hui. Pour vous faire une idée: être hospitalisé en chambre individuelle coûte 6 fois plus cher qu'une hospitalisation en chambre commune. Jean Hermesse est le vice-président de la 'Mutualité Chrétienne'. Il était l’invité du RTLINFO Bienvenue à 12h45. Alors, comment savoir quelle sera la facture d'hôpital? Est-ce possible de l'anticiper? "Oui, nous l'avons réclamé. Aujourd'hui, il y a 36 hôpitaux qui vous donnent une estimation du coût qui sera lié à votre admission ou à votre pathologie. Nous avons demandé que dans tous les hôpitaux cela soit possible."

> Une intervention peut vous coûter 27 fois plus cher d'un hôpital à l'autre: le TOP 3 des endroits où la facture est la plus salée



La "Mutualité Chrétienne" souhaiterait que les estimations soient plus précises: "On vous dit que ce sera 100% ou 200%, voire 300%, mais d'une valeur qu'on ignore au départ. Ça ne veut pas dire grand-chose. Nous voulons que l'estimation soit exprimée en euro, en valeur absolue". Les revendications de la mutualité chrétienne ne s'arrêtent pas là. "Les chambres à un lit devraient être accessibles à tout le monde. On voit qu'il y a une évolution et que beaucoup e nouveaux hôpitaux proposent des chambres à un lit. Ensuite, qu'on interdise les suppléments d'honoraires en Belgique. C'est d'une autre époque."