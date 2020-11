Covid-19: le "Click and Collect", comment ça marche?

Depuis lundi, les commerces non essentiels sont fermés. Par contre, ils sont autorisés à faire des livraisons et du Quick and Collect. Comment les magasins s’organisent-ils ? Et est-ce intéressant financièrement ?

Depuis quelques jours, Marie-Pierre a une nouvelle fonction : Photographe. Marie Pierre Vannieuwkerke, commerçante nous explique: "Tous les jours, je vais faire plusieurs photos pour que les clients sachent qu'on reste actifs."

Elle poste les photos de ses articles sur sa nouvelle vitrine : les réseaux sociaux. Ses clients peuvent maintenant commander un article en ligne ou par téléphone avant de venir le chercher, tout en respectant les règles sanitaires…

Les commerces non essentiels sont fermés mais peuvent effectuer des livraisons, ou recevoir des clients qui viennent rapidement chercher une commande.

Marie-Pierre espère que cette solution lui permettra de survivre financièrement. Marie Pierre Vannieuwkerke positive: "Si tous les jours, on vend un petit peu et bien fatalement, cela va payer les factures et les biens de première nécessité et puis, cela permet de garder le contact avec les clients..."

Pour continuer à vendre ses chaussures, Janine a lancé son propre site de commandes en ligne. Janine Denis, commerçante: "Le but premier est de satisfaire la clientèle et survivre. On doit survivre. Je n'ai pas l'intention de me laisser aller", assure Janine.

Ce n’est pas toujours simple de commander une paire de chaussures en ligne, mais Janine a trouvé la solution pour aider ses clients indécis. Elle détaille son modus operandi: "Je prends 3,4 paires de chaussures suivant leur demande. Je les apporte à leur domicile. J'attends dans la voiture que ces personnes essaient ces chaussures et puis on s'arrange par virement ou en liquide."

Pendant le premier confinement, trois fondatrices ont créé le site "Les e-shops belges". Objectif : donner une visibilité aux petits commerces sur internet.

Théodora GREINDL fondatrice du site internet "Les e-shops belges" explique le concept: "On peut commander un objet déco en ligne chez le commerçant du coin. Comme on est tous confinés, c'est possible. On peut acheter du belge, de chez soi."

Depuis la semaine dernière, les demandes d’inscriptions ne cessent d’augmenter, tout comme le nombre de visites sur le site, qui est aujourd’hui à plus de 50.000 par jour.

