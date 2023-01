Crelan et AXA Banque veulent réduire de moitié leur réseau d'agences

(Belga) Après l'acquisition d'AXA Banque, Crelan souhaite réduire presque de moitié son réseau, soit conserver à terme quelque 450 agences sur 900, rapportent L'Echo et De Tijd samedi.

Crelan a précisé vendredi à ses directeurs d'agence indépendants comment elle entendait organiser son réseau à l'avenir qui devrait passer à 450 agences, réparties sur une cinquantaine de régions commerciales. Les directeurs doivent donc maintenant s'asseoir ensemble pour voir comment unir au mieux leurs forces. Ils veulent évoluer vers une agence comptant au moins quatre à cinq employés et disposant d'au moins 100 millions d'euros d'actifs sous gestion et d'un portefeuille de crédits de 50 millions d'euros. Toutefois, il faudra peut-être un certain temps avant que le réseau bancaire ne soit effectivement réduit. L'intégration de Crelan et d'AXA Banque Belgique bat toujours son plein. Et tant que les deux banques ne seront pas entièrement fusionnées et ne fonctionneront pas sur un système informatique unifié, les agences des deux marques ne pourront pas fusionner. L'union des forces ne devrait donc commencer qu'à partir du second semestre 2024. (Belga)