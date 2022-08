Crelan permet aux agriculteurs de reporter d'un an des remboursements

(Belga) En réponse à la sécheresse, qui a des conséquences sur le monde agricole, la banque coopérative Crelan permet à ses clients agriculteurs et horticulteurs touchés de bénéficier d'une année de report de remboursement du capital pour leurs crédits d'investissement.

"De cette façon, nous voulons aider à soulager la pression sur la position de liquidité des entreprises touchées", explique Crelan dans un communiqué. En d'autres termes, le client peut donc choisir de ne payer que les intérêts sur son crédit pendant un an et de suspendre le remboursement du capital entre-temps. Crelan offre cette aide à tous ses clients agriculteurs et horticulteurs touchés, à l'exception de ceux qui bénéficient déjà d'un accompagnement financier individuel par la banque. La condition d'octroi est que l'agriculteur puisse présenter une constatation des dégâts établie par un expert reconnu. (Belga)