Crise énergétique: nos communes au bord de la faillite? "La situation est dramatique", déclare le bourgmestre d'Andenne

La crise économique et de l’énergie appauvrissent de plus en plus la population de notre pays. Du côté des villes wallonnes, certains bourgmestres s’inquiètent d’ailleurs pour l’avenir de leurs cités qui fileraient droit vers la faillite. Les maïeurs vont-ils se mettre en grève ?

Sur le plateau de l'émission C'est pas tous les jours dimanche, Claude Eerdekens, le bourgmestre d'Andenne, a tiré la sonnette d'alarme.

"La situation pour les communes est dramatique, comme pour les ménages et les citoyens qui vivent cette crise de l’énergie. Avec toutes les charges qu’on nous refile, du fédéral et de la région, nous en arrivons à voir les dépenses exploser. Par exemple, dans notre zone de police, les salaires vont augmenter sur quatre années de près de 40% à personnel inchangé. Mais la dotation, l’augmentation des dépenses du fédéral pour nous aider ne sera que de 6,5%. Idem pour les pompiers. On nous annonce, alors que nous allons devoir payer 4,5 millions d’euros en 2023 pour la zone de secours Nage, que l’Etat fédéral majore la dotation 2023 par rapport à la dotation de 2022 de 172 euros."

Il poursuit: "Va t-on aller jusqu'à fermer les piscines ? Le but est d’éviter ça. Je considère que tous les services ont une utilité. Nous sommes en première ligne pour assurer des besoins de la population. Mais si on nous étrangle en excluant par exemple des chômeurs de longue durée, ils iront au CPAS. Rien que pour nous, c’est 400.000 euros de dépenses en plus par an. La région wallonne est incapable de percevoir le précompte immobilier. Au 1er janvier 2021, c’est la région qui a repris la perception. Nous avons touché 750.000 euros de moins qu’à l’époque où c’était le Fédéral. La Wallonie ne perçoit que 90%. 10% sont dans la nature, perdus définitivement pour l’ensemble des communes wallonnes. J’estime qu’on devrait faire une journée de grève. On est en train d’étrangler les communes, comme on étrangle les ménages par l’absence de solutions à la crise de l’énergie."

David Clarinval, le Vice-Premier Ministre (MR), est également intervenu.

"Claude Eerdekens a raison. Les communes, les entreprises et les citoyens sont confrontés à une augmentation des coûts de l’énergie affolante et aussi à une indexation des salaires qui engendre une augmentation de leurs dépenses. Il est important que l’Europe, le Fédéral et le Régional veillent à faire diminuer le prix de la facture. Cela passe par une diminution des cotisations et une suppression de certaines taxes qui pèsent sur l’énergie. Il y a encore de la marge. On peut encore le faire car au niveau Fédéral, on n’a pas encore diminué la totalité des accises sur l’électricité par exemple.

Pour la question de la police, la ministre Verlinden est consciente de cela et elle a l’intention d’augmenter la dotation aux communes, notamment pour faire face aux augmentations de coût qui pèsent sur les épaules des communes. Claude Eerdekens a aussi raison sur le fait que la Région est moins efficace pour récupérer la cotisation du précompte immobilier. On voit qu’il y a plus de 10% de pertes. Selon mes informations, la Région peinerait à enrôler des personnes et rencontrerait des difficultés à aller aussi vite que le Fédéral. C’est une diminution pour les recettes des communes."