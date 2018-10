Crise financière - Dix ans après - Les banques n'ont pas réussi à retrouver la confiance des clients

(Belga) Bien que la crise bancaire soit dix ans derrière nous et que depuis lors des mesures ont été prises pour rendre le secteur plus sûr, la confiance du client dans le secteur financier ne s'est pas rétablie, ressort-il d'une enquête menée par L'Echo et De Tijd. La fédération sectorielle Febelfin pointe également ce manque de confiance.

Pour les besoins de cette enquête, plus de 1.000 personnes ont été interrogées pour une marge d'erreur de 3%. Et pas moins de 52% indiquent que leur confiance dans les banques est moindre depuis la crise financière. Seuls 4% disent avoir davantage confiance. Les 44% restants ont tout autant - ou tout aussi peu - confiance. Les banques belges disposant de bureaux (pas les banques en lignes donc) et les banques publiques jouissent d'une meilleure confiance. Les doutes sur la santé financière des banques ne s'est pas non plus estompé. Ainsi, une majorité des répondants (54%) pense que leur banque aura encore des difficultés financières à l'avenir. La méfiance se manifeste également dans les coûts. Deux tiers des répondants sont d'avis que les banques ont fait peser le coût de la crise sur leurs clients, en réduisant la rémunération sur l'épargne ou en réclamant des commissions plus élevées pour tous types de services. Sans surprise, 57% des répondants estiment que les frais sont trop élevés et 62% sont d'avis que les intérêts des actionnaires priment sur ceux des clients. Trois quarts pensent également que les patrons gagnent trop. La fédération sectorielle Febelfin confirme le fait que la confiance dans les banques reste faible, malgré tous les efforts et les mesures prises. Celle-ci semblent insuffisantes pour modifier la perception. "Nous ne parvenons toujours pas à démontrer notre valeur ajoutée pour la société. Nous devons faire des efforts supplémentaires", estime Febelfin. (Belga)