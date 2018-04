Dans les coulisses du tourisme de prestige belge (3/3): "Je voyage dans le monde entier, donc les hôtels je connais, et ici, ce n’est pas un hôtel"

C’est le 3ème et dernier volet de notre série de reportages au cœur d'un hôtel 5 étoiles, dans les Ardennes. Après d'intenses préparations en coulisses, dans les chambres, la cuisine et le spa, voici donc l'arrivée des premiers clients, prêts à se faire dorloter.... Fanny Dehaye et Julien Raway les ont rencontré pour le RTL INFO 19H.

Depuis deux jours, c’est le rush des préparatifs pour le personnel du manoir de Lébioles. Entretien minutieux des chambres et des parties communes, préparation des menus par le chef Laurent Léveillé et surtout : le téléphone qui n’arrête pas de sonner.

Dirk accueille les premiers arrivés, qui réservent directement une table et des soins du corps. Anne et Patrick sont des habitués du manoir, comme la plupart des clients de l’établissement. Ils passeront leur séjour dans la suite impériale avec une belle vue sur la vallée.



"Je voyage dans le monde entier, donc les hôtels je connais, et ici, ce n’est pas un hôtel. J’ai l’impression de rejoindre une grande maison familiale, on connaît presque tout le monde. Très souvent les propriétaires sont présents, et c’est un havre de paix".

Pendant que certains s’installent, d’autres profitent de la terrasse, comme Corinne et Patrice.



"Aujourd’hui est un jour un peu particulier pour nous, puisque nous fêtons un anniversaire et nous avons l’habitude de rechercher un endroit plein de charme avec du calme et de l’intimité", dit Corinne. Patrice renchérit: "On choisit des endroits qui nous marquent et quand on s’est bien senti à un endroit, on a tendance à vouloir y revenir".

Serge, ancien maître d’hôtel pour la Cour, s’adapte à chaque client. "J’estime que les invités, autant les accueillir dans leur langue, ou alors de faire l’effort dans la langue la plus appropriée".





Pendant ce temps, Anne est partie s’offrir un soin. "Le personnel est très sympathique, chaleureux, mais pas guindé. C’est un univers à part".





Le manoir peut accueillir une soixantaine de personnes. Ils viendront essentiellement du Luxembourg, d’Allemagne ou de Belgique, découvrir ce lieu d’exception niché au cœur de la forêt.