De combien les primes à l'énergie-rénovation de la Région wallonne vont-elles augmenter? Découvrez-le poste par poste (vidéo)

Dès le 1er mars, la région wallonne va augmenter presque toutes ses primes à la rénovation et à l'efficacité énergétique. L'an dernier, en raison de la lourdeur administrative et d'un manque d'attractivité financière, seule la moitié des montants prévus ont trouvé preneurs. L'argent non utilisé sera donc réinjecté et du coup, certaines primes ont été revues à la hausse.



Ces augmentations sont présentées poste par poste dans la vidéo ci-dessous. Et pour plus de détails, vous pouvez consulter sur le site de Wallonie Energie pour les primes à l'énergie, et sur celui de Wallonie Logement pour les primes à la rénovation.