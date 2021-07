De nouveaux déchets en plastique peuvent désormais être mis dans les sacs bleus dans certaines régions: comment est-ce possible?

Depuis hier, il y a davantage de plastiques PMC qui sont acceptés dans les sacs bleus dans certaines régions de Wallonie. C'était déjà le cas à Bruxelles. Les pots de yahourts ou les films plastiques y sont à présent autorisées, notamment à Charleroi. Que deviennent ces déchets ? Comment sont-ils triés ?

En Belgique, 15 kg de PMC par habitants sont collectés chaque année. Ce chiffre pourrait passer à 23 kg, maintenant que les nouveaux emballages sont acceptés. Après avoi été ramassé, les déchets sont acheminés vers un centre de tri.

"Un premier tri est réalisé à l'aide de différents types de machines qui utilisent différentes technologies qui permettent de séparer les déchets des sacs bleus en 14 types différents de matière", résume Grégory Souvereyns, directeur opérationnel de l’intercommunale Tibi en charge du tri. Après un premier travail par des machines, les employés effectuent une vérification supplémentaire, pour ne rien laisser passer de non recyclable.

Aujourd’hui, le sac bleu comprend de nouveaux éléments d’emballage comme des pots de yahurt, des films plastique ou encore des barquettes de viande. Une plus grande capacité de déchets recyclés, grâce à de nouvelles infrastructures dans les centres de tri. "On a amélioré l'ensemble des équipements" pour mieux différencier et trier les déchets.

Une fois trié, les plastiques sont compressés et transportés vers des centres de recyclage où "ils seront retransformés en d'autres matériaux, notamment des granulats de plastique qui seront utilisés pour refaire des objets comme des bouteilles en plastique"décrit Céline Peeterbroek, la porte-parole de l’intercommunale Tibi.

De nombreux flacons sont toujours interdits dans les sacs bleus. C’est le cas notamment des bouteilles avec un bouchon de sécurité car elles contiennent des substances toxiques pour les employés des centres de tri.