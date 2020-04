De plus en plus de Belges installent une piscine dans leur jardin: le coronavirus accentuerait le phénomène

"Même la crise du coronavirus semble avoir un impact positif pour le secteur – qui avait connu pourtant une année 2019 déjà faste (+ 27 %). Si les mois de mars et d’avril a connu une diminution des contrats de ventes, les prises de contact via Internet ont explosé", a fait savoir le Groupement des Entreprises Générales de Construction de Piscines dans un communiqué de presse diffusé ce mardi. Ce groupement entrevoit les raisons suivantes à cet intérêt accru: "Les Belges savent qu’ils ne pourront probablement pas partir en vacances cette année… voire pour certains l’année prochaine. De plus, en dehors de cette période de Covid-19, la tendance est clairement à profiter de son jardin entre amis et en famille."

Les chiffres de l'expansion du nombre de piscines dans les jardins en Belgique, fournis par le Groupement des Entreprises Générales de Construction de Piscines sont éloquents.

2015: 2050

2016: 2150

2017: 2150

2018: 2400

2019: 3050

2020 (extrapolation): 3690.

Si le confinement semble pousser de nouveaux Belges à envisager la mise en place d'une piscine, ceux-ci devront peut-être se montrer un peu plus patient car la crise du coronavirus a un effet sur le transport des matériaux nécessaires: "Les circuits logistiques d’Espagne, de France et d’Italie ont été très durement touchés par la crise, or nombre de produits (carrelage, entretien, etc.) proviennent de ces pays", explique Patrice Dresse, Directeur général du Groupement des Entreprises Générales de Construction de Piscines qui précise que "le secteur continue à travailler car il peut respecter les mesures de distanciation sociale mais les fournisseurs sont sous pression. Les clients devront être un peu plus patients cette année."

