De plus en plus de produits contenus dans du verre au lieu du plastique: certains magasins ressentent une demande en augmentation

Beaucoup de défenseurs de l'environnement prônent le retour du verre pour remplacer le plastique, trop polluant. Le verre est 100% recyclable et on commence d'ailleurs à en retrouver de plus en plus dans les rayons de nos supermarchés.

Face aux interdictions de certains plastiques, et aux accusions de suremballage, les grands surfaces ont dû prendre des mesures ces derniers mois. Dans les rayons d'un nouveau magasin bio, de plus en plus de contenants sont en verre.



Les clients, eux, semblent convaincus. "Je trouve ça plus appétissant, je suppose qu'on recycle convenablement le verre, et c'est plus écologique", explique une cliente. Pour un autre client, il y a une différence de goût: "Surtout pour l'eau pétillante, le goût est très différent." Une autre cliente note un désavantage des récipients en verre : "C'est plus difficile à transporter, c'est ça le problème. Mais j'essaye."





Encore beaucoup de produits dans du plastique

Tous les produits ne sont pas visés. Cela concerne surtout l’eau, les yaourts, ou encore les soupes.

L'objectif est d'introduire progressivement des contenants en verre dans la production. Mais le processus est long. Le verre, plus fragile, demande plus d’attention : notamment au niveau de l’hygiène et du recyclage.

Pour Syrin Stambouli, responsable communication chez Carrefour, le changement a été induit par les clients. "On s'est rendu compte, étant donné les ventes qui ont progressé en termes de produits emballés dans du verre, qu'on devait s'adapter également à la demande du client."





Plus de verre, moins de plastique



Chez un brasseur de la région de Charleroi, le constat est le même. L’entreprise travaille avec des professionnels, mais aussi avec des particuliers. Sur les 3 dernières années, les ventes de bouteilles en verre ont augmenté. Celles de bouteilles en plastique, elles, ont même diminué.

Pour Lucas Trentin, employé chez Brasseur Trentin à Farciennes, les clients veulent consommer autrement. "C'est une tendance qu'on a remarqué. C'est le retour qu'on a."

La tendance ne se vérifie pas partout. Pour Delhaize et Colruyt, par exemple, les ventes de produits contenus dans du verre restent stables.