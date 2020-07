Début de la deuxième phase des travaux sur l'E19 en direction de Bruxelles

(Belga) L'Agence flamande des routes et de la circulation (Agentschap Wegen en Verkeer (AWV)) commence samedi la deuxième phase des travaux de rénovation de la E19 Anvers-Bruxelles en direction de la capitale. La première section a été achevée au printemps, lors de la phase de confinement. Les travaux concernent le revêtement de la route près de Malines-Nord et entre Kontich et Rumst. Ils pourraient créer des embarras de circulation.

Dans les deux zones, le trafic en direction de Bruxelles se fait sur deux voies étroites dans les deux sens et la vitesse est limitée à 50km/h. Les sorties Malines-Nord et celle de Kontich en direction de Bruxelles resteront fermées pendant les travaux. La fin des travaux est prévue pour le mercredi 15 juillet. Les travaux de rénovation du revêtement de l'autoroute E19 étaient initialement prévus cet été, mais deux des quatre zones ont pu être entamées ce printemps en raison de la baisse du trafic durant la crise sanitaire.