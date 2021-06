Déjà 650.000 déclarations fiscales introduites dans Tax-on-Web

Un mois après le coup d'envoi, 657.645 déclarations ont été soumises via MyMinfin (Tax-on-Web). 430.802 citoyens ont rempli leur déclaration eux-mêmes. En outre, 199.266 rendez-vous téléphoniques avec le SPF Finances ont été pris et 173.482 déclarations ont été remplies par ce canal. C'est ce qu'indique l'administration fiscale lundi.



3.750.000 citoyens ont reçu une proposition de déclaration simplifiée. La proposition sur papier ou dans MyMinfin doit être vérifiée et si toutes les informations sont correctes, le citoyen n'a rien à faire. Les modification ou ajouts éventuels doivent être introduits via le formulaire de réponse ou dans MyMinfin.

La date limite de dépôt est le mercredi 30 juin pour les déclarations papier, tout comme pour les formulaires de réponse sur la proposition de déclaration simplifiée et pour prendre un rendez-vous avec un agent du SPF Finances. Pour les déclarations via MyMinfin ou les modifications de la déclaration simplifiée via la plateforme, la date limite de dépôt est le jeudi 15 juillet. Les comptables ou conseillers fiscaux ont jusqu'au 21 octobre, mais leur mandat doit être activé avant le 31 août. "N'attendez pas le dernier moment pour remplir votre déclaration d'impôts via Tax-on-Web", dit le SPF Finances. "Vérifiez toujours le numéro de compte. En version papier, une seule déclaration de revenus peut être envoyée par enveloppe."